Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге повідомив, що закриття шкіл та переведення учнів на дистанційне навчання не є ефективним методом у боротьбі проти коронавірусу.
– Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх варто відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, які перебувають у важкій життєвій ситуації, – йдеться в повідомленні.
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.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:
✅School closures do little to control infection so should remain open
✅Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact
✅Children/adolescents must be involved in decisions
????guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj
— Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020
Окрім того, Клюге зазначив, що діти й підлітки повинні брати участь в ухваленні рішень на тлі сплеску коронавірусу.
Кількість хворих на коронавірус
За даними ВООЗ, впродовж останніх двох днів кількість нових випадків коронавірусу у світі суттєво зменшилася.
Найвищий показник з початку пандемії було зафіксовано в суботу, 24 жовтня. Однак в неділю ситуація покращилася. Добовий приріс 26 жовтня склав 404 793 осіб, а 24 жовтня – 468 409.