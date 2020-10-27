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Факти / Світ

Закриття шкіл не допомагає в боротьбі з коронавірусом – ВООЗ

Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге повідомив, що закриття шкіл та переведення учнів на дистанційне навчання не є ефективним методом у боротьбі проти коронавірусу.

 – Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх варто відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, які перебувають у важкій життєвій ситуації, – йдеться в повідомленні.

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Окрім того, Клюге зазначив, що діти й підлітки повинні брати участь в ухваленні рішень на тлі сплеску коронавірусу.

Кількість хворих на коронавірус

За даними ВООЗ, впродовж останніх двох днів кількість нових випадків коронавірусу у світі суттєво зменшилася.

Найвищий показник з початку пандемії було зафіксовано в суботу, 24 жовтня. Однак в неділю ситуація покращилася. Добовий приріс 26 жовтня склав 404 793 осіб, а 24 жовтня – 468 409.

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