Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге повідомив, що закриття шкіл та переведення учнів на дистанційне навчання не є ефективним методом у боротьбі проти коронавірусу.

Читайте: На Київщині школи з червоної зони перейдуть на дистанційне навчання

.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:

✅School closures do little to control infection so should remain open

✅Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact

✅Children/adolescents must be involved in decisions

????guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj

— Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020