Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав країни Європейського союзу до створення союзу щодо тестів та вакцини від коронавірусу.

За його словами, ситуація з Covid-19 стала загрозливою, а Європа зараз переживає другу хвилю.

– За декілька тижнів ситуація з тривожної перетворилася в загрозливу. Тепер нам потрібно уникнути трагедії, – сказав Мішель.

Також голова Ради Європи вважає , що найближчим часом потрібно визначитися з загальними правилами тестування, а також самоізоляції та карантину.

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Другою основою стратегії Євросоюзу Мішель назвав вакцини від коронавірусу.

Він зазначив, що ЄС вже почав розробляти стратегію вакцинації. Саму вакцину чекають впродовж декількох місяців, що може створити логістичні проблеми.

Окрім цього Мішель заявив про необхідність спостереження ефективності та побічних ефектів вакцини, оскільки на її виготовлення зазвичай йдуть десятки років, а не один.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 жовтня в Україні зафіксували 7 474 нових випадків коронавірусу.

Загалом уже відомо про 6 755 жертв Covid-19. Водночас зареєстровано і максимальні показники з одужання – 3 306 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу за минулу добу виявили в Харківській області – 635, Одеській – 567, у Києві – 563 та Дніпропетровській області – 497.

Джерело: Рада Європи