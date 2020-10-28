Станом на ранок 28 жовтня коронавірус у світі зафіксували вже у 43,9 млн осіб, за останню добу – понад 459 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 1 166 193 пацієнти, 29,7 млн осіб одужали.

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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 20 місце – між Туреччиною та Філіпінами.

Вперше до п’ятірки країн-лідерів рейтингу також увійшла Франція, відсунувши Іспанію на шосту сходинку.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 8 777 038;

Індія – 7 946 429;

Бразилія – 5 439 641;

Росія – 1 537 142;

Франція – 1 244 242.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 226 673;

Бразилія – 157 946;

Індія – 119 502;

Мексика – 89 814;

Велика Британія – 45 455.

Тим часом Китай повідомляє про різке зростання нових випадків вперше за два місяці, а в США за останній тиждень ця цифра зросла до пів мільйона.

Карантин у Європі

Станом на кінець жовтня чимало європейських країн перебувають в червоній зоні, однак карантинні заходи впроваджуються по-різному.

Польща закрила бари та ресторани, учні старших класів перейшли на дистанційне навчання.

Чехія запровадила комендантську годину, а Норвегія просить громадян не приймати вдома більше п’яти гостей одночасно.

Італія закрила розважальні заклади, у країні продовжують діяти жорсткі штрафи за відсутність маски.

Про маски “згадала” й Росія, яка з ранку середи, 28 жовтня, офіційно ввела масковий режим.

Маски обов’язкові в громадському транспорті, в ліфтах, на парковках і в будь-яких місцях, де знаходяться більше 50 чоловік.

Глава Росспоживнагляду очікує, що скасують його тільки після масової вакцинації.

Зазначимо, що поки більшість країн світу запроваджували обов’язкове носіння маски ще з березня, уряд Росії жодних рекомендацій щодо цього не надавав.