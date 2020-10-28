З 30 жовтня до 1 грудня на всій території Франції вводиться жорсткий карантин, тобто повертається режим самоізоляції.

Про це заявив увечері 28 жовтня у зверненні до нації президент Франції Еммануель Макрон.

Таке рішення він пояснив тим, що прийнятих раніше заходів було недостатньо, щоб зупинити поширення коронавірусу, нагадавши, що за останній день заразилися понад 36 тис. французів.

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За його словами, вже з п’ятниці, 30 жовтня, через введення режиму самоізоляції закриються усі ресторани на кафе.

Але внутрішні кордони ЄС залишаться відкритими.

Перед цим жорсткий карантин анонсували у Німеччині.

Коронавірус у світі 28 жовтня

Станом на ранок 28 жовтня коронавірус у світі зафіксували вже у 43,9 млн осіб, за останню добу – понад 459 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 1 166 193 пацієнти, 29,7 млн осіб одужали.

Вперше в п’ятірку країн–лідерів рейтингу увійшла Франція, де заразився вже 1 244 242 людини.