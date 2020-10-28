Поліція Італії попередила спробу відновлення протестів проти нічної комендантської години в Римі ввечері у вівторок, 27 жовтня.

Протестувальники підпалили сміттєві контейнери, а поліція відповіла водометами. Правоохоронці затримали декількох людей.

Коли групу людей у чорному витіснили з Народної площі (Пьяцца дель Пополо), вони попрямували через річку Тибр до Ватикану, де перекинули декілька сміттєвих контейнерів.

До центру Риму були відправлені додаткові сили поліції та броньовані автомобілі.

Шоста ніч протестів в Італії

Італійці вже шосту ніч поспіль протестують проти посилення карантинних правил у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Після того, як у понеділок увечері мирні протести переросли в заворушення в Мілані, поліція заарештувала 28 осіб.

У Турині на півночі Італії заарештували щонайменше 11 осіб.

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Європа закривається

28 жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе нараду з главами регіонів, за підсумками яких у країні можуть посилити карантин: заборонити роботу театрів і фітнес-центрів, прийом відвідувачів у залах ресторану, обмежити число відвідувачів у магазинах. Школи та дитсадки, за даними ЗМІ, продовжать працювати.

Також очікується, що президент Франції Еммануель Макрон може оголосити про введення самоізоляції на чотири тижні та розширення комендантської години, яка вже діє у 54 департаментах із 21.00 до 06.00. Нині школи у Франції повинні закриватися о 18.00.

Крім того, навчальні заклади закриті в Чехії.

Джерело: ANSA