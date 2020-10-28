У Чехії за минулу добу на коронавірус знову захворіла рекордна кількість людей – 15 663. Це найбільше з початку епідемії число заражень Covid-19.

Високі показники фіксують вже третій день поспіль. Попередній рекорд зареєстрували 23 жовтня, коли за добу захворіли 15 258 людей.

Від початку пандемії в Країні померли вже 2 547 людей, одужали 111 434 пацієнти. Найбільшу кількість смертей від коронавірусу зареєстрували у понеділок, 26 жовтня – 139 осіб. Кількість пацієнтів у реанімації за добу зросла на 65, зараз там 893 хворих.

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Напередодні, 27 жовтня, Чехія запровадила комендантську годину. За словами міністра охорони здоров’я країни Романа Примули, нові обмеження діятимуть до 3 листопада.

З 28 жовтня громадянам забороняється виходити на вулицю з 21.00 до 5.00, однак дозволяється вигул собак у межах 500 м від будинку.

Джерело: МОЗ Чехії