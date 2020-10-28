Словацький блогер Йозеф Кметьо записав відеозвернення, в якому закликав громадян дотримуватися карантину, а також зазначив, що не потрібно слухати тих, хто не вірить в існування коронавірусу. За шість годин блогер помер.

– Ніколи не потрапляйте під вплив людей, які не вірять у коронавірус, і їм подібним. Живим прикладом того, що таке Covid-19, є я. Я був би дуже радий, якби ви нарешті всіх тих людей, які не вірять і вважають, що коронавірус – це якийсь легкий грип, послали подалі. Тому що це неправда, – зазначив Кметьо.

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Блогер додав, що жертвами вірусу стають невинні люди.

– Бережіть себе, не піддавайтеся впливу та обов’язково використовуйте засоби індивідуального захисту. Я не був людиною, яка недооцінювала коронавірус і його наслідки, – підкреслив Йозеф Кметьо.

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

Коронавірус в Словаччині

У Словаччині загалом за період пандемії захворіло 48 943 людини, 2 887 – за останню добу.

За цей час встигли одужати 11 799 пацієнтів.

Також у країні зафіксували 184 летальних випадки.