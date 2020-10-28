Лікарі міста Курган (Росія) звернулися до президента країни через неконтрольовану ситуацію з коронавірусом у регіоні. Медики просили надіслати військових лікарів, поки люди не стали вмирати просто на вулиці.

Звернення підписали лікарі низки міських лікарень. У ньому йдеться, що місцева влада замовчує критичну ситуацію в регіоні та надає значно низжу статистику.

– Ми просимо не оцінювати ситуацію зі слів наших чиновників, а направити у регіон комісію, щоб її члени могли на власні очі переконатися, яке у нас твориться пекло з медичною допомогою населенню у період пандемії, – зазначили медики у своєму зверненні.

Головними проблемами в регіоні є нестача місць у лікарнях, а також високий рівень захворюваності серед медиків.

28 жовтня стало відомо, що курганським медикам таки направили військових лікарів на допомогу.

У російському місті Омськ машини швидкої привезли пацієнтів з коронавірусом до будівлі регіонального МОЗ через те, що в лікарнях немає місць. Після акції протесту медиків місця для хворих таки знайшли.

Читайте: Франція у першій п’ятірці, Україна замикає двадцятку: коронавірус у світі 28 жовтня

Авто швидкої допомоги спочатку привезло до будівлі МОЗ 70-річну пацієнтку з коронавірусом. У жінки на 81% уражені легені. Медикам довелося 10 годин возити містом пацієнтку, а потім вони вирушили до будівлі МОЗ.

– Ми не змогли домогтися відповіді більше ніде і вирішили запитати, може, нам тут підкажуть. Хвора на 100% потребує госпіталізації, везти додому я її не можу ні за людськими, ні за медичними показаннями, – заявила медик бригади швидкої допомоги.

У здания минздрава от отчаяния стояли кареты скорой помощи с тяжелобольными https://t.co/1xSiebgUw7 pic.twitter.com/kRwO8Ay5kI — БК55, г. Омск (@bk55ru) October 27, 2020

Коронавірус у Росії

Згідно зі статистикою коронавірусу в РФ, станом на ранок 28 жовтня зареєстровано 16 202 нових випадки зараження. Загалом у країні 1 563 976 інфікованих.

За добу 346 пацієнтів померли. Загалом з початку пандемії померли 26 935 осіб.