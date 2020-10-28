У Німеччині з 2 листопада до кінця місяця посилюють карантин, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела.
За їхніми даними, канцлер Ангела Меркель збирається обговорити з главами федеральних земель закриття барів, розважальних центрів і готелів, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірус.
Що планують закрити: театри, кінотеатри і концертні зали, атракціони і парки розваг, спортзали, басейни, бари, ресторани та паби (крім їжі на винос), косметичні салони, тату-салони і масажні салони.
Водночас відкритими залишаться перукарні.
Працюватимуть школи і дитячі сади.
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Меркель знову збере уряд приблизно 11 листопада, щоб переглянути ситуацію і внести коригування, якщо буде необхідність.
Коронавірус у світі 28 жовтня
Станом на ранок 28 жовтня коронавірус у світі зафіксували вже у 43,9 млн осіб, за останню добу – понад 459 тис. нових випадків.
За весь період пандемії померли 1 166 193 пацієнти, 29,7 млн осіб одужали
Джерело: Berliner Morgenpost