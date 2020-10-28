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Факти / Світ

В Італії та Великій Британії зафіксували по 25 тис. випадків Covid-19

Медики у Великій Британії діагностували ще 24 701 випадок коронавірусу, а також зафіксували 310 смертей.

Показники захворюваності зросли на 1 816 випадків порівняно з попереднім періодом. Водночас смертність скоротилися на 57 – минулого вівторка було 367 летальних випадків.

На тлі такої ситуації прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стикається зі зростаючим тиском прихильників введення більш жорстких обмежувальних заходів в країні.

Всього з початку пандемії в країні виявили 942 275 випадків зараження коронавірусом, водночас 45 675 людей померло.

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Подібна ситуація склалася в Італії. Там за добу зафіксували рекордну кількість випадків за останній час – 24 991. Це майже на 3 тис. випадків більше, ніж виявили у вівторок.

Крім того, підтвердили 205 летальних випадків серед інфікованих, що нижче вчорашнього рекордного показника.

У країні з початку пандемії зафіксували понад 589,7 тис. випадків Covid-19, кількість смертей перевищує позначку в 37,9 тис.

В Європі знову фіксують різке зростання кількості випадків коронавірусу. Уряди деяких країн повертаються до карантину і посилюють покарання за його недотримання.

Джерело: Sky News

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