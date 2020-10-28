Єврокомісія пропонує рамки мінімальної зарплати в країнах ЄС

Європейська комісія пропонує встановити мінімальну зарплату, що дозволяє вести гідний спосіб життя.

Це створить основу для справедливого і стійкого відновлення після кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Криза особливо боляче вдарила в сектори з великою часткою низькооплачуваних працівників – клінінгові послуги, роздрібна торгівля, охорона здоров’я і довгостроковий догляд, а також догляд в інтернатах.

Читайте: 5 тис. грн з 1 вересня: в Україні зросла мінімальна зарплата

– Нині ми пропонуємо рамки для мінімальної заробітної плати при повній повазі національних традицій і свободи соціальних партнерів, – пояснила вона.

Майже 10% найманих працівників в ЄС живуть у бідності, зазначив комісар ЄС з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт.

Мінімальна зарплата є в усіх країнах-членах ЄС. У 21 країні вона встановлена законом, а в шести державах її розмір забезпечується виключно колективними договорами.

Директива не зобов’язує держави законодавчо закріплювати мінімальну зарплату, а також не встановлює загальний для союзу мінімальний рівень оплати праці. Також вона не встановлює єдину на всіх суму зарплати.

Франція введе карантин

З 30 жовтня до 1 грудня на всій території Франції вводиться жорсткий карантин, тобто повертається режим самоізоляції.

Таке рішення в уряді країни пояснили тим, що прийнятих раніше заходів було недостатньо. Тому, щоб зупинити поширення коронавірусу, нагадавши, що за останній день заразилися понад 36 тис. французів.

Джерело: ec.europa.eu