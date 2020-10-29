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Байден достроково проголосував на виборах у США

Колишній віце-президент США Джозеф Байден – головний конкурент Дональна Трампа на виборах президента – вже проголосував разом з дружиною Джилл.

Про це кандидат від Демократичної партії повідомив у Twitter.

За даними американських ЗМІ, Байден голосував достроково в штаті Делавер, де побував на публічних слуханнях щодо охорони здоров’я.

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За шість днів до основного дня виборів у США так зробили вже понад 75 млн з 250 млн американських виборців.

Рейтинги кандидатів у президенти США

Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада 2020 року.

За даними загальнонаціонального опитування, кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 11%.

Зокрема, на нього готові проголосувати 51% американців, а за Трампа – 40%.

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