Президент Польщі Анджей Дуда вперше прокоментував протести, які почалися в країні після рішення Конституційного суду про суттєве обмеження права на аборт.

Він вважає, що рішення необхідно підкоригувати, а в разі потреби він готовий йти на компроміс.

– Не дивлячись ні на що, я сподіваюся, що Конституційний суд дасть час, щоб це положення можна було доопрацювати, – заявив Дуда.

Заборона абортів

22 жовтня Конституційний суд Польщі майже повністю заборонив аборти. Він визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини.

98% абортів у Польщі відбуваються саме через цю причину.

Коли рішення набуде чинності, аборти будуть дозволені лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері. У Раді ЄС вважають таке рішення порушенням прав жінок.

Через це тисячі людей у більшості міст Польщі вийшли на протести і уже сьомий день вимагаю скасування цієї заборони.

Джерело: Polsat News