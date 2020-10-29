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Факти / Світ

Готовий до компромісу: Дуда вперше прокоментував протести у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда вперше прокоментував протести, які почалися в країні після рішення Конституційного суду про суттєве обмеження права на аборт.

Він вважає, що рішення необхідно підкоригувати, а в разі потреби він готовий йти на компроміс.

– Не дивлячись ні на що, я сподіваюся, що Конституційний суд дасть час, щоб це положення можна було доопрацювати, – заявив Дуда.

Заборона абортів

22 жовтня Конституційний суд Польщі майже повністю заборонив аборти. Він визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини.

98% абортів у Польщі відбуваються саме через цю причину.

Коли рішення набуде чинності, аборти будуть дозволені лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері. У Раді ЄС вважають таке рішення порушенням прав жінок.

Через це тисячі людей у більшості міст Польщі вийшли на протести  і уже сьомий день вимагаю скасування цієї заборони.

Джерело: Polsat News

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