Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував протести у Польщі, які розпочалися після рішення Конституційного суду про обмеження прав на аборти.

За його словами, Польща хотіла влаштувати заколот на території Білорусі, але отримала його сама. Окрім того, Лукашенко повідомив, що у сусідній країні ситуація складна. Адже на протести вийшли жінки, а не чоловіки з сумнівним способом життя.

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– Там робітники піднялися та держслужбовці. Жінки піднялися і почали протестувати тільки через аборти. Це був спусковий гачок. Дуда переміг у Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас, – зазначив Лукашенко.

Також він додав, що у Польщі дуже великий розрив між багатими та бідними, що і провокує побідні протести.

– Полякам потрібна вся Білорусь. Ви знаєте, навіть якщо все НАТО увійде в Білорусь, у них це не вийде. Навіть якщо ми одні будемо, у них це не вийде. Ми за свою країну загинемо все. Не дай бог, звичайно. Вони повинні це знати, – сказав Лукашенко.

Протести у Польщі

22 жовтня Конституційний суд Польщі майже повністю заборонив аборти. Він визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини. Аборти будуть дозволені лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері.

У Раді ЄС вважають таке рішення порушенням прав жінок. На вулиці Польщі сотні жінок вийшли на акції протесту у вже сьомий день вимагають скасувати рішення. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що ухвалене рішення потрібно відкоригувати.

Джерело: Белта