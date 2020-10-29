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Факти / Світ

Країна переживає другу хвилю протестів – МВС Білорусі

Правоохоронним органам Білорусі вдалося протягом трьох днів 9-11 серпня збити першу хвилю протестів.

Нині в країні спостерігається друга хвиля, заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі телеканалу Білорусь 1.

– Напади на співробітників і заклики до цього, підпали кіосків, будівель держуправління, органів внутрішніх справ, – розповів він про другу хвилю протестів.

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Як приклад, міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв наводить факт підпалу будівлі ДАІ у Мозирі в ніч на 28 жовтня.

Протести у Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що проти чинної влади Білорусі ведеться терористична війна. У країні протести стали більш радикальними і учасники протесту вже перейшли “червону” межу.

Лукашенко назвав дії учасників страйку, які намагалися блокувати роботу залізниці, терористичною загрозою.

Джерело: Білорусь 1

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