Лукашенко наказав не визнавати дипломи, видані за кордоном

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що доручив уряду вжити заходів для того, щоб у Білорусі не визнавали дипломи, отримані за кордоном.

Лукашенко вважає, що за кордоном білоруським студентам “промивають мізки”, налаштовуючи проти нинішньої влади.

– Якщо вони думають там вчитися, їм там мізки промиють, як це роблять поляки нашим хлопцям, які там навчаються, і вони нам їх підкинуть як п’яту колону…, – сказав Лукашенко.

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Лукашенко вимагає виганяти опозиціонерів із вишів Білорусі

На протести в Білорусі проти правління Лукашенка регулярно виходять студенти різних вишів.

Нещодавно самопроголошений президент зажадав відраховувати з освітніх установ студентів, які виходить на вулиці, щоб взяти участь у несанкціонованих акціях протесту.

Водночас Лукашенко заявив, що там є 10-15 ідейних людей, а решта нібито йдуть, щоб їх “не назвали зрадниками”.

28 жовтня стало відомо про відрахування 18 студентів одного з білоруських університетів.