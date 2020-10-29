Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила про підготовку країни до вакцинації від коронавірусу. Уряд країни працює над етичними рекомендаціями щодо того, кому повинні бути доступні вакцини.

За словами Ангели Меркель, ситуація з коронавірусом у Німеччині драматична. Кількість нових заражень різко зросла за останні декілька тижнів. Також збільшилася кількість пацієнтів у реанімаціях і тепер багато органів охорони здоров’я перебувають на межі.

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– Така динаміка доведе до краху наші відділення інтенсивної терапії . На початку холодної пори року ми перебуваємо в драматичній ситуації. Це впливає на всіх нас, – сказала вона.

Окрім того канцлер Німеччина зазначила, що рішення про м’який локдаун є необхідним, оскільки багато органів охорони здоров’я перебувають на межі.

Карантин у Німеччині

З 2 листопада до кінця місяця у Німеччині посилюють карантин. Канцлер Ангела Меркель збирається обговорити з главами федеральних земель закриття барів, розважальних центрів і готелів, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірус.

Джерело: DW