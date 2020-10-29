PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Німеччина готується до вакцинації від коронавірусу – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила про підготовку країни до вакцинації від коронавірусу. Уряд країни працює над етичними рекомендаціями щодо того, кому повинні бути доступні вакцини.

За словами Ангели Меркель, ситуація з коронавірусом у Німеччині драматична. Кількість нових заражень різко зросла за останні декілька тижнів. Також збільшилася кількість пацієнтів у реанімаціях і тепер багато органів охорони здоров’я перебувають на межі.

Читайте: Німеччина планує робити щеплення від Covid-19 до кінця року

 – Така динаміка доведе до краху наші відділення інтенсивної терапії . На початку холодної пори року ми перебуваємо в драматичній ситуації. Це впливає на всіх нас, – сказала вона.

Окрім того канцлер Німеччина зазначила, що рішення про м’який локдаун є необхідним, оскільки багато органів охорони здоров’я перебувають на межі.

Карантин у Німеччині

З 2 листопада до кінця місяця у Німеччині посилюють карантин. Канцлер Ангела Меркель збирається обговорити з главами федеральних земель закриття барів, розважальних центрів і готелів, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірус.

Джерело: DW

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка