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Факти / Світ

Сінгапур розробив миттєвий тест на коронавірус

Сінгапурський стартап Breathonix представив нову розробку для тестування на Covid-19, яка показує результат впродовж однієї хвилини.

Апарат схожий на респіраторну трубку з одноразовою насадкою, у яку треба подихати.

Пілотне дослідження за участю 180 добровольців показало, що винайдений апарат діагностував коронавірус із точністю більш ніж 90%.

Ще одни плюс – ціна, адже він на 70% дешевший, ніж широковживані ПЛР-тести. Компанія розраховує отримувати $20 за один тест.

Читайте: Висока рентабельність: АМКУ вивчив ціни на ПЛР-тести в Україні

Клінічні випробування тривають, і ще необхідні додаткові тести для подальшого підвищення точності технології.

Розробники тестера сподіваються отримати дозвіл на свій винахід від регуляторних органів на початку наступного року.

ПЛР-тести

Ефективний методом визначення коронавірусоної інфекції є ПЛР-тестування.

Однак через великий ажіотаж на цю послугу в Україні з’явився чорний ринок.

Детальніше про ПЛР-тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Cision PR Newswire

Фото: Dreamstime

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