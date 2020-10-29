Сінгапурський стартап Breathonix представив нову розробку для тестування на Covid-19, яка показує результат впродовж однієї хвилини.
Апарат схожий на респіраторну трубку з одноразовою насадкою, у яку треба подихати.
Пілотне дослідження за участю 180 добровольців показало, що винайдений апарат діагностував коронавірус із точністю більш ніж 90%.
Ще одни плюс – ціна, адже він на 70% дешевший, ніж широковживані ПЛР-тести. Компанія розраховує отримувати $20 за один тест.
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Клінічні випробування тривають, і ще необхідні додаткові тести для подальшого підвищення точності технології.
Розробники тестера сподіваються отримати дозвіл на свій винахід від регуляторних органів на початку наступного року.
ПЛР-тести
Ефективний методом визначення коронавірусоної інфекції є ПЛР-тестування.
Однак через великий ажіотаж на цю послугу в Україні з’явився чорний ринок.
Детальніше про ПЛР-тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Cision PR Newswire