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Факти / Світ

У Білорусі відрахованим студентам вручають повістки до військкомату

У Білорусі військові комісари чергують у деканатах університетів і видають повістки відрахованим студентам.

Тільки з Білоруського національного технічного університету відрахували 52 людини, пише видання Наша Ніва.

За даними видання на 29 жовтня, з Брестського державного технічного університету відрахували дев’ять студентів, з Мінського медичного університету – 21.

Читайте: Протести у Білорусі: Лукашенко пригрозив студентам відрахуванням

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав відрахувати студентів, які беруть участь в акціях протесту.

Лукашенко закрив кордони країни

 Олександр Лукашенко доручив закрити державний кордон з 29 жовтня.

Повідомлення про людей, які не можуть в’їхати у країну надходять з пунктів пропуску з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.

За словами оперативного чергового одного з пунктів пропуску Гродненської прикордонної служби, кордон з Литвою закрито. Пропускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт.

Джерело: Наша Ніва

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