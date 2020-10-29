Порноактор Хуан Мелесіо, який живе в американському місті Вільтон-Менорс вирішив піти у політику. 42-річний чоловік балотувався до міської ради.

Він упевнений, що його кар’єра в порно ніяк не повинна впливати на уявлення про нього, як про людину.

– Порноакторам платять за те, щоб вони розважали вас і втілювали в життя наші фантазії. Коли вони не знімаються у фільмах, вони живуть таким самим життям, як й інші люди, – зазначив Мелесіо.

Також він додав, що політики у своїх костюмах схожі на професіоналів, проте це не позбавляє їх лицемірства та брехні, від яких люди вже втомилися.

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Вільтон-Менорс – вважається другим містом у США за відсотком гомосексуальних жителів.

Мелесіо – відкритий гей і знаходиться у шлюбі з чоловіком. Актор зазначив, що вважає місто занадто сконцентрованим на проблеми геїв.

– Не хочу, щоб гетеросексуальні люди відчували себе некомфортно у своєму місті, – заявив Мелесіо.

До слова, Мелес входить у список 25 найбільш популярних порноакторів-геїв, а грає він у фільмах для дорослих з 2008 року.

У США пастор стала стриптизеркою

Ніколь Мітчелл з Міннесоти (США) працювала пастором-євангелістом, проте з часом вона пішла з церкви та стала стриптизеркою. Спочатку вона фотографувалася оголено заради задоволення, а потім для заробітку. В результаті дівчина пішла зі сфери теології і присвятила себе стриптизу.

Джерело: Miami New Times