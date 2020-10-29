29 жовтня ситуація з коронавірусом у світі і Україні не поліпшується. Європа продовжує посилювати протиепідемічні заходи і планує проводити вакцинацію, а Україна готується запровадити новий метод діагностики Covid-19.

Станом на четвер у світі підтвердили понад 44,4 млн випадків коронавірусу, хвороба забрала життя понад 1,1 млн пацієнтів.

Найскладніша епідситуація у США, Індії, РФ. У жовтні у антирейтингу за поширенням Covid-19 піднялися і європейські країни – Франція, Велика Британія, Німеччина.

Через це у країнах посилюють карантин. З 30 жовтня до 1 грудня 2020 року у Франції запроваджують жорсткі заходи, за яких обов’язковим є дотримання режиму самоізоляції.

А Німеччина закриває театри, кіно, парки розваг, салони краси, тату і масажу. Заходи розпочнуть діяти з 2 листопада.

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Крім того, у Німеччині планують до кінця року вакцинувати всіх громадян проти коронавірусу. Про це заявила канцлер Ангела Меркель.

В Україні також складна ситуація з Covid-19. Країна посідає в антирейтингу вже 20 місце, хоча майже все літо і у вересні перебувала на 25-му.

29 жовтня в країні підтвердили 370 417 випадків інфікування коронавірусом, за добу – 7 342 нових.

Найскладнішою епідситуація продовжує бути у Харківській, Львівській і Одеській областях.

Лідером за кількістю хворих серед міст є Київ – 36 027 підтверджених випадків коронавірусу і 577 нових.

У країні діє карантин – він триватиме до 31 грудня 2020 року.

У четвер МОЗ заявив, що в країні запроваджують новий метод діагностики коронавірусу. Його проводитимуть за допомогою швидких тестів на антигени.

Нововведення обійдеться бюджету у 2 млрд грн, гроші виділять з Фонду з боротьби з Covid-19.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 29 жовтня, у країні вірус забрав життя 6 868 людей, за добу – 113 пацієнтів.

Одужати вдалося 151 632 українцям, за день – 2 990 громадянам.

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