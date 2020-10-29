Вчені Базельського університету, Вищої школи Цюріха й іспанського проєкту SeqCovid вважають, що друга хвиля пандемії в Європі спричинена мутованим штамом коронавірусу 20A.EU1. Його виявили в Іспанії цього літа.

Вперше новий вид коронавірусу помітили у червні. На нього захворіли фермери з північного сходу Іспанії. Європою його поширили туристи, які відпочивали в країні.

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Ще в липні мутований вірус був у шістьох європейських країнах. А вже у жовтні він поширився на 12 держав. Його виявили у Гонконзі та Новій Зеландії.

Генетик Емма Хоркрофт, яка також працює над дослідженнями коронавірусу, вважає, що стрімке поширення 20A.EU1 вказує на нехтування карантинними заходами.

Новий вірус 20A.EU1 не схожий на поширену версію Sars-Cov-2. Нині вчені не дослідили, чи може мутований вірус викликати більшу смертність пацієнтів.

Коронавірус в Європі

В Європі продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус. У Німеччині, Польші, Чехії, Великій Британії, Франції та Швейцарії запроваджують жорсткий карантин. У країнах обов’язковий масочний режим, закривають навчальні заклади та місця громадського скупчення.

Джерело: Business Insider

Фото: Dreamstime