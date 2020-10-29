Вибори у США: 75 млн американців проголосували достроково

За шість днів до основного дня виборів з 250 млн американських виборців проголосувало вже понад 75 млн – експерти очікують на рекордну явку виборців.

У 2016 році на виборах президента США загалом віддали свій голос 138,8 млн виборців.

Близько двох третин тих, хто вже проголосував відправили свої бюлетені поштою, а решта голосували на достроково відкритих виборчих дільницях по всій країні.

Наразі найвищою була явка у 1908 році, коли проголосували 65% виборців, тоді 27-м президентом США став республіканець Вільям Говард Тафт.

Читайте: Перемога Байдена на виборах у США відновить програму підтримки України – Фукуяма

Рейтинг кандидатів

Кандидат у президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 11%. Такі дані наводить CNBC за результатами загальнонаціонального опитування громадської думки.

За Байдена на президентських виборах готові проголосувати 51% опитаних, за Трампа – 40%.

Вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада.

Джерело: United States Election Project