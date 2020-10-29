Станом на ранок 29 жовтня у світі зафіксували 44 401 826 випадків зараження коронавірусом.

Через ускладнення від Covid-19 у світі померли 1 173 292 пацієнта.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 20 місце.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 8 855 433;

Індія – 7 990 322;

Бразилія – 5 468 270;

Росія – 1 553 028;

Франція – 1 280 215.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 227 673;

Бразилія – 158 456;

Індія – 120 010;

Мексика – 90 309;

Велика Британія – 45 765.

Карантин у світі

З 30 жовтня до 1 грудня на всій території Франції вводиться жорсткий карантин, тобто повертається режим самоізоляції.

У Німеччині з 2 листопада до кінця місяця посилюють карантин. Планують закрити театри, кінотеатри і концертні зали, атракціони і парки розваг, спортзали, басейни, бари, ресторани та паби (крім їжі на винос), косметичні салони, тату-салони і масажні салони.

Швейцарія посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. У країні запроваджують комендантську годину, яка торкнеться роботи закладів громадського харчування.

Коронавірус у світі

Для порівнянн, 28 жовтня коронавірус у світі зафіксували у 43,9 млн осіб, за останню добу – понад 459 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 1 166 193 пацієнти, 29,7 млн осіб одужали.