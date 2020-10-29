Станом на ранок 29 жовтня у світі зафіксували 44 401 826 випадків зараження коронавірусом.
Через ускладнення від Covid-19 у світі померли 1 173 292 пацієнта.
У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 20 місце.
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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 8 855 433;
- Індія – 7 990 322;
- Бразилія – 5 468 270;
- Росія – 1 553 028;
- Франція – 1 280 215.
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 227 673;
- Бразилія – 158 456;
- Індія – 120 010;
- Мексика – 90 309;
- Велика Британія – 45 765.
Карантин у світі
З 30 жовтня до 1 грудня на всій території Франції вводиться жорсткий карантин, тобто повертається режим самоізоляції.
У Німеччині з 2 листопада до кінця місяця посилюють карантин. Планують закрити театри, кінотеатри і концертні зали, атракціони і парки розваг, спортзали, басейни, бари, ресторани та паби (крім їжі на винос), косметичні салони, тату-салони і масажні салони.
Швейцарія посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. У країні запроваджують комендантську годину, яка торкнеться роботи закладів громадського харчування.
Коронавірус у світі
Для порівнянн, 28 жовтня коронавірус у світі зафіксували у 43,9 млн осіб, за останню добу – понад 459 тис. нових випадків.
За весь період пандемії померли 1 166 193 пацієнти, 29,7 млн осіб одужали.