Науковці виявили новий симптом, який з’являється у хворих на коронавірус. У таких пацієнтів фіксується почервоніння на пальцях ніг, яке нагадує обмороження.

Про це заявили дослідники Міжнародної ліги дерматологічних спільнот і Американської академії дерматології.

Цей симптом найчастіше проявляється у легкій формі, однак можливе і ускладнення у вигляді набрякання ступень.

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За даними дослідження, у хворих на коронавіурс така ознака хвороби спостерігалася у період від одного до чотирьох тижнів.

Організації створили загальний список хворих, які заявили про подібний симптом. Нині вони уточнюють його характеристики.

Симптоми коронавірусу

Список симптомів, які фіксуються у хворих на коронавірус, стає дедалі ширшим, науковці постійно роблять нові відкриття.

Однак головними і найбільш характерними проявами хвороби є температура, втрата нюху і ускладнене дихання.

Детальніше про симптоми коронавірусу за днями читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Telegraph