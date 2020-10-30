Литва поставила під сумнів закриття кордону з Білоруссю через Covid-19

Офіційний Вільньюс не отримував жодних дипломатичних повідомлень про те, що Білорусь закриває свій кордон з Литвою.

Про це заявив голова МЗС Литви Лінас Антанас Лінкявічюс.

Водночас він запевнив, що причина такого політичного кроку не може бути пов’язана лише з пандемією Covid-19.

– До міністерства ніяких попереджень, ніякої інформації не надходило. Не думаю, що ситуація з коронавірусом могла стати головною причиною, – заявив політик.

Зазначається, що перетинати кордон не дозволяється не тільки литовцям, але і білорусам.

Водночас прикордонники пропускають вантажівки, пункт пропуску в Національному аеропорту Мінськ працює без обмежень.

Лукашенко закрив кордон з Україною, Польщею та Литвою

Рішення про закриття кордону Білорусі з трьома сусідніми державами – Україною, Польщею та Литвою – Олександр Лукашенко ухвалив у четвер, 29 жовтня.

У пробках на кордонах застрягли сотні автомобілів, а от роботу аеропортів ніхто не зупиняв. Такий крок спричинено епідеміологічною ситуацією з коронавірусом.

Натомість кордон з Росією, де зареєстровано вже понад 1,5 млн випадків коронавірусу, Лукашенко закривати відмовився.