Статистика коронавірусу в світі на 30 жовтня свідчить про 44 945 080 хворих за весь час пандемії. За добу виявили ще 500 тис. випадків.
Ускладнення, викликані Covid-19, забрали життя 1 180 317 людей, за добу – понад 7 тис.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 8 944 632;
- Індія – 8 040 203;
- Бразилія – 5 494 376;
- Росія – 1 570 446;
- Франція – 1 327 852.
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 228 647;
- Бразилія – 158 969;
- Індія – 120 527;
- Мексика – 90 773;
- Велика Британія – 46 045.
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Карантин в Європі
З 2 листопада Німеччина закриває театри, кіно, парки розваг, салони краси, тату і масажу.
Крім того, у Німеччині планують до кінця року вакцинувати всіх громадян проти коронавірусу.
В Іспанії через погіршення епідситуації карантин продовжили до травня 2021 року. Таке рішення ухвалив уряд країни.
Коронавірус 29 жовтня
Для порівняння, станом на ранок 29 жовтня коронавірус у світі зафіксували 44 401 826 людей.
Через ускладнення від Covid-19 у світі померли 1 173 292 пацієнта.