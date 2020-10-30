В Албанії виявили яхту з чотирма українцями.
Судно зафіксували у порту міста Вльора.
Українці подорожували з Туреччини до Чорногорії. Але, за їхніми словами, у них закінчилося паливо, через що вони зупинилися у порту албанського міста.
Читайте: До Албанії з Києва вирушив перший чартерний рейс
Громадян України звинуватили у порушення кордону Албанії. Місцеві правоохоронці підозрюють, що яхту могли використовувати у незаконних цілях.
Затримання українських туристів у Греції
4 липня в аеропорту Афін затримали 17 українських туристів.
Громадян України не пустили до Греції через карантинні обмеження.
15 дорослих і двоє дітей перебували у поліцейській дільниці аеропорту Афін, очікуючи зворотного рейсу до України.
Детальніше про затримання українців у Греції читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Балканський оглядач