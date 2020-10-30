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Факти / Світ

Порушили кордон: в порту Албанії затримали яхту з українцями

В Албанії виявили яхту з чотирма українцями.

Судно зафіксували у порту міста Вльора.

Українці подорожували з Туреччини до Чорногорії. Але, за їхніми словами, у них закінчилося паливо, через що вони зупинилися у порту албанського міста.

Читайте: До Албанії з Києва вирушив перший чартерний рейс

Громадян України звинуватили у порушення кордону Албанії. Місцеві правоохоронці підозрюють, що яхту могли використовувати у незаконних цілях.

Яхта Албанія

Затримання українських туристів у Греції

4 липня в аеропорту Афін затримали 17 українських туристів.

Громадян України не пустили до Греції через карантинні обмеження.

15 дорослих і двоє дітей перебували у поліцейській дільниці аеропорту Афін, очікуючи зворотного рейсу до України.

Детальніше про затримання українців у Греції читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Балканський оглядач

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