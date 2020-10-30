Вибори у США: як Трамп та Байден ведуть боротьбу за “хиткі” штати

Менше тижня залишилося у Дональда Трампа та Джо Байдена на боротьбу за місце у Білому Домі. Вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада. У Байдена поки рейтинги вищі, за даними американської бази опитувань FiveThirtyEight.

Згідно з дослідженням IBD/TIPP Trump vs. Biden, станом на 23 жовтня за демократа готовий був віддати голоси 51% жителів Америки, а за чинного президента-республіканця – 45%. Ще сумніші прогнози для Трампа в організаторів опитування USC Dornsife Presidential Election Poll: його рейтинг – 42%, а Байдена – 53%.

Та навіть якщо Байден отримає більшість голосів американців, це не означає перемоги. Під час виборів у 2016 році за Хілларі Клінтон проголосувало більше людей, а президентом став Трамп. Щоб очолити державу, кандидату треба перемогти у кожному штаті.

“Хиткі” штати – основне поле битви

Після всенародного дня виборів відбувається голосування Колегії виборців. Їх делегують від кожного штату, число залежить від кількості населення. Наприклад, у Каліфорнії їх 55, а у Колумбії – три. Всюди, крім Мену й Небраски, переможець отримує всі голоси виборців.

Деякі штати роками, ба навіть десятиліттями, голосують незмінно. Республіканці перемагають у Міссісіпі, Алабамі, Південній Кароліні. Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Йорк – територія демократів. Є штати, що вагаються, їх ще називають полем бою. Довкола них точиться найзапекліша боротьба.

— Є 13 штатів, які з 2000 року голосували і за республіканців, і за демократів. На Заході – Невада з шістьма голосами виборців, Колорадо з дев’ятьма, Нью-Мексико з п’ятьма. На Середньому Заході – Айова (шість), Вісконсин (10), Мічиган (16), Пенсильванія (20). Три останні – важливі, тому що президент Трамп виграв у них минулого разу. Також важливо згадати Північну Кароліну та Флориду. Флорида – це класичний штат, що вагається, – каже Джон МакГенрі, віце-президент у North Star Opinion Research.

У Флориді боротьба за голоси латиноамериканців

Історично склалося, що з 1924 року той, хто перемагає у Флориді, стає президентом. Саме цей штат допоміг Джорджу Бушу-молодшому у 2000-му обігнати Альберта Гора. А під час виборів-2016 кандидати здійснили туди найбільше виборчих поїздок – 72.

Саме у Флориду передусім подався і Дональд Трамп, одужавши від коронавірусу. І саме там він проголосував достроково. У Флориді зареєструвався торік через, як пояснював, погане ставлення у рідному Нью-Йорку.

— Флорида справді унікальна. Це один із найбільших штатів у країні. Дуже точний розподіл електорату. Понад 60% білого населення, 25% – іспанського походження, приблизно 20% – афроамериканці, – каже директор Інституту публічної політики Міжнародного університету Флориди Браян Фонсека.

Афроамериканці голосують переважно за демократів. Тож Трамп і Байден зосередилися на боротьбі за голоси виборців латиноамериканського походження.

Залякують електорат один одним. Трамп критикує суперника за те, що той нібито віддав робочі місця китайцям.

— У 1996 році Байден проголосував за податковий законопроект, який знищив квітучу фармацевтичну промисловість Пуерто-Рико. У результаті тисячі робочих місць віддали Китаю. Я скасую катастрофічне рішення Байдена, – сказав Трамп.

А ще чинний президент намагається заручитися підтримкою антикомуністичної кубинської діаспори. Для цього вводить санкції проти Куби.

— У нас є велика іспаномовна громада в Маямі, типово кубинська. Кубинські виборці голосують переважно за республіканців. Територія від Орландо до Дейтона-Біч, що, як правило, є більш пуерто-риканською або мексиканською. Ці виборці зазвичай більш демократичні, – каже Джон МакГенрі.

На зустрічі з пуерто-риканською спільнотою Байден наголосив на необхідності підвищити зарплати і критикував імміграційну політику Трампа, а також закликав збільшити заробітні плати робітникам латиноамериканського походження.

Допоміг Байдену і Майкл Блумберг, виділивши $100 млн на кампанію у Флориді.

Мічиган: Трамп бореться за сільське населення, Байден – за міське

Ще один важливий для обох кандидатів штат – Мічиган. Від нього 16 виборців.

Штатом, що вагається, Мічиган став на минулих виборах, вперше з 1988 року, підтримавши кандидата від республіканців. Трампу тоді вдалося переконати робітників.

— Він будував кампанію довкола тем торгівлі та заборони Форду розміщувати заводи у Мексиці. Що дуже резонувало з настроями робітників, – каже Чед Лівенгуд, старший політичний редактор у Crain’s Detrot business.

Але оскільки економічна ситуація не покращилася, то штат і досі “хиткий”. Зараз Трамп робить ставку на сільське населення. Байден же орієнтується на міське, яке традиційно голосує за демократів.

Вісконсин – фермерський край, що тримає нейтралітет

Як і Мічиган, Вісконсин до 2016 року був синім, тобто штатом, який стабільно голосував за демократів. Виборців у колегію від нього йде 10, тому боротьба за ці голоси серйозна.

80% населення – білі, але влітку тут були протести, бо поліцейські стріляли в афроамериканця у Кеноші, тож расове питання тут гостре.

Вісконсин – фермерський край, але останнім часом справи у місцевих фермерів не дуже, близько 20% виробництв закрилися. Чимало місцевих жителів називають себе незалежними і щоразу голосують за різних кандидатів. На попередніх виборах демократ Гілларі Клінтон не змогла підкорити робітничий клас. Тож Байден тепер робить ставку саме на це.

Згідно з опитуваннями в основних штатах, що вагаються, як і загалом у країні, перемагає Байден. У Флориді у нього 48,8%, у Трампа – 46,4%. У Мічигані – 50 проти 42. У Вісконсині 50 проти 44.

Кандидати останніми тижнями активно гастролювали. Щоправда, Трамп організовував традиційні багатотисячні зустрічі офлайн. А Байден – із дотриманням карантинних норм, іноді у форматі drive-in, коли з машин слухачі не виходять.

Ольга Читайло