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Факти / Світ

Єврокомісія розробила п’ять рекомендацій у боротьбі з Covid-19

Лідери країн Євросоюзу провели екстрену відеоконференцію щодо пандемії коронавірусу, під час якої вирішили створити єдину стратегію з тестування, відстеження контактів і вакцинації.

Причиною такого рішення стало те, що у країнах ЄС системи тестування і відстеження переміщень громадян досі не узгоджені між собою.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що комісія вже виділила €220 млн на програму з безпечного транспортування пацієнтів з Covid-19 між лікарнями країн ЄС, однак все ще необхідно налагодити канал обміну інформацією.

Читайте: Карантин у Європі: лідери ЄС не підтримують закриття внутрішніх кордонів

Крім цього повстало також питання боротьби з помилковими новинами на тему коронавірусу.

Також глава комісії попередила, що нові карантинні заходи можуть запровадити надовго, а згідно з ними, невимушені переміщення людей через кордони ЄС небажані.

Карантин у Європі

Через стрімке поширення коронавірусу, європейські країни протягом жовтня почали посилювати протиепідемічні заходи.

Обмеження запровадили в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, Болгарії, Словаччині, Чехії, Польщі, Швейцарії.

Детальніше про запровадження карантину у Європі читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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