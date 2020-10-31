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Австрія посилює карантин з 3 листопада

Австрія вводити нові карантинні обмеження, які набудуть чинності у вівторок, 3 листопада.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Згідно з розпорядженням влади, для громадян буде діяти обмеження на вихід з дому з 20.00 до 06.00.

Покинути житло вночі можна тільки для виконання роботи, допомоги нужденним, прогулянок, відвідування магазину і в разі виникнення загрози життю.

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Також закриються підприємства громадського харчування і готелі, ресторани зможуть працювати тільки на винос, а учні старших класів та університетів перейдуть на дистанційне навчання.

Про наміри посили карантин Курц повідомив ще 26 жовтня.

Він зазначив, що ситуація в лікарнях буде мати вирішальне значення для визначення необхідності повторного локдауну.

Фото: Dreamstime

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