Статистика поширення коронавірусу в світі на 31 жовтня свідчить про 45 595 575 хворих за весь час пандемії. За добу виявили ще 650 тис. випадків.

Через ускладнення, викликані Covid-19, від початку пандемії померли вже 1 188 866 людей, за добу – понад 8,5 тис.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 9 044 255;

Індія – 8 137 119;

Бразилія – 5 516 658;

Росія – 1 588 433;

Франція – 1 377 347.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 229 696;

Бразилія – 159 477;

Індія – 121 641;

Мексика – 91 289;

Велика Британія – 46 319.

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Карантин у світі

Через погіршення ситуації з коронавірусом низка країн посилюють карантинні обмеження. Так, з 30 жовтня на всій території Франції ввели жорсткий карантин і повернули режим самоізоляції.

А в Іспанії карантин продовжили до травня 2021 року. З 2 листопада Німеччина планує закрити театри, кіно, парки розваг, салони краси, тату і масажу.

У Швейцарії посилює запроваджують комендантську годину, яка через що зміниться графік роботи закладів громадського харчування.

Запровадила до 3 листопада комендантську годину і Чехія. Громадянам забороняється виходити на вулицю з 21.00 до 5.00, однак дозволяється вигул собак у межах 500 м від будинку.

Коронавірус у світі

Для порівняння, 30 жовтня коронавірус у світі зафіксували у 44,9 млн осіб, за останню добу було 500 тис. нових випадків.

За весь період пандемії від Covid-19 померли 1 180 317 пацієнтів.