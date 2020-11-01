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Факти / Світ

Понад 1,2 млн смертей: коронавірус у світі 1 листопада

Станом на 1 листопада 2020 року на коронавірус у світі захворіло понад 46,3 млн мешканців планети.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,2 млн пацієнтів.

Подолали хворобу 33,4 млн хворих.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше випадків Covid-19

  • США – 9 402 590;
  • Індія – 8 184 082;
  • Бразилія – ​​5 535 605;
  • Росія – 1 618 116;
  • Франція – 1 367 625.

Лідери за кількістю смертей

  • США – 236 072;
  • Бразилія – ​​159 902;
  • Індія – 122 149;
  • Мексика – 91 753;
  • Велика Британія – 46 555.

Де найбільше тих, хто одужав

  • Індія – 7 491 513;
  • США – 6 062 438;
  • Бразилія – ​​4 972 898;
  • Росія – 1 215 414;
  • Аргентина – 973 939.

Україна посідає у цьому антирейтингу 21 сходинку.

Карантин у світі

У Великій Британії планують найближчим часом запровадити жорсткий карантин. Про це заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Про посилення заходів повідомила і влада Австрії. У країні з 3 листопада запроваджують нові заборони – для всіх громадян діятиме обмеження на вихід з дому з 20.00 до 06.00.

До цього заходи вже посилили у Франції, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Чехії, Польщі.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 31 жовтня, Covid-19 підтвердили у понад 45,5 млн осіб.

Добовий приріст склав 650 тис. нових хворих.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,1 млн людей.

Фото: Dreamstime

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