Станом на 1 листопада 2020 року на коронавірус у світі захворіло понад 46,3 млн мешканців планети.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,2 млн пацієнтів.

Подолали хворобу 33,4 млн хворих.

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Країни, де найбільше випадків Covid-19

США – 9 402 590;

Індія – 8 184 082;

Бразилія – ​​5 535 605;

Росія – 1 618 116;

Франція – 1 367 625.

Лідери за кількістю смертей

США – 236 072;

Бразилія – ​​159 902;

Індія – 122 149;

Мексика – 91 753;

Велика Британія – 46 555.

Де найбільше тих, хто одужав

Індія – 7 491 513;

США – 6 062 438;

Бразилія – ​​4 972 898;

Росія – 1 215 414;

Аргентина – 973 939.

Україна посідає у цьому антирейтингу 21 сходинку.

Карантин у світі

У Великій Британії планують найближчим часом запровадити жорсткий карантин. Про це заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Про посилення заходів повідомила і влада Австрії. У країні з 3 листопада запроваджують нові заборони – для всіх громадян діятиме обмеження на вихід з дому з 20.00 до 06.00.

До цього заходи вже посилили у Франції, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Чехії, Польщі.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 31 жовтня, Covid-19 підтвердили у понад 45,5 млн осіб.

Добовий приріст склав 650 тис. нових хворих.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,1 млн людей.