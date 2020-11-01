Станом на 1 листопада 2020 року на коронавірус у світі захворіло понад 46,3 млн мешканців планети.
За час пандемії вірус забрав життя понад 1,2 млн пацієнтів.
Подолали хворобу 33,4 млн хворих.
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Країни, де найбільше випадків Covid-19
- США – 9 402 590;
- Індія – 8 184 082;
- Бразилія – 5 535 605;
- Росія – 1 618 116;
- Франція – 1 367 625.
Лідери за кількістю смертей
- США – 236 072;
- Бразилія – 159 902;
- Індія – 122 149;
- Мексика – 91 753;
- Велика Британія – 46 555.
Де найбільше тих, хто одужав
- Індія – 7 491 513;
- США – 6 062 438;
- Бразилія – 4 972 898;
- Росія – 1 215 414;
- Аргентина – 973 939.
Україна посідає у цьому антирейтингу 21 сходинку.
Карантин у світі
У Великій Британії планують найближчим часом запровадити жорсткий карантин. Про це заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.
Про посилення заходів повідомила і влада Австрії. У країні з 3 листопада запроваджують нові заборони – для всіх громадян діятиме обмеження на вихід з дому з 20.00 до 06.00.
До цього заходи вже посилили у Франції, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Чехії, Польщі.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 31 жовтня, Covid-19 підтвердили у понад 45,5 млн осіб.
Добовий приріст склав 650 тис. нових хворих.
За час пандемії вірус забрав життя понад 1,1 млн людей.