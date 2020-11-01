Понад 50 осіб – у Туреччині назвали кількість жертв землетрусу

У Туреччині назвали кількість жертв, які постраждали внаслідок потужного землетрусу 30 жовтня. Станом на 1 листопада відомо про 51 летальний випадок.

Про це повідомило Управління з ліквідації наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій. Крім того, 214 людей наразі перебувають у лікарні, ще 682 уже виписали.

У п’ятницю внаслідок землетрусу отримали поранення щонайменше 896 громадян. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

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Землетрус у Греції та Туреччині

30 жовтня в Егейському морі стався землетрус, який дістався Греції та Туреччини. Магнітуду стихії оцінюють у 7.0 балів.

Внаслідок землетрусу піднявся рівень води на місцевих пляжах, місто Ізмір накрило водою.

Зруйнована інфраструктура та житлові будики, які знаходилися у прибережній зоні.

Джерело: Anadolu