Понад 50 осіб – у Туреччині назвали кількість жертв землетрусу

У Туреччині назвали кількість жертв, які постраждали внаслідок потужного землетрусу 30 жовтня. Станом на 1 листопада відомо про 51 летальний випадок.
Про це повідомило Управління з ліквідації наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій. Крім того, 214 людей наразі перебувають у лікарні, ще 682 уже виписали.
У п’ятницю внаслідок землетрусу отримали поранення щонайменше 896 громадян. Рятувальники продовжують пошукові роботи.
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Землетрус у Греції та Туреччині
30 жовтня в Егейському морі стався землетрус, який дістався Греції та Туреччини. Магнітуду стихії оцінюють у 7.0 балів.
Внаслідок землетрусу піднявся рівень води на місцевих пляжах, місто Ізмір накрило водою.
Зруйнована інфраструктура та житлові будики, які знаходилися у прибережній зоні.
Джерело: Anadolu