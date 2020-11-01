Протести у Білорусі: люди вийшли на акції, ОМОН відповіли пострілами у повітря

1 листопада громадяни Білорусі вийшли на чергові акції протесту проти режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. Чинна влада відправила на вулиці силовиків, які залякували людей.

За інформацією місцевих ЗМІ, понад 10 тис. людей вийшли на протести у Мінську.

У відповідь на це влада вивела на вулиці озброєних силовиків, автозаки. ОМОН застосовували світлошумові гранати, кийки, а також робили попереджувальні постріли у повітря.

Читайте: Покарання за протест: у Білорусі студентів відраховують з ВНЗ

Поки інформації про прямі зіткненнях між силовиками і демонстрантами немає.

Протести у Білорусі

Вже майже три місяці у Білорусі не вщухають протести через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув він, проте люди не були з ними згодні.

Через це громадяни регулярно виходять на акції протесту проти режиму Лукашенка. Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Tut.by, Наша ніва

Фото: Tut.by