Станом на 1 листопада в Австралії не виявили жодного випадку коронавірусу. Такий результат спостерігався востаннє ще у червні.
Влада прогнозує послаблення карантинних заходів найближчим часом.
– Дякую усім нашим працівникам охорони здоров’я. Ви дивовижні! Також висловлюю подяку австралійському народу, – заявив міністр охорони здоров’я Грег Хант.
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Крім того, в Австралії зафіксована одна з найнижчих динамік захворюваності. Всього коронавірусом інфікувалося близько 27,5 тис. громадян, 900 з них померли.
У штаті Вікторія, де померло найбільше хворих, були запроваджені найсуворіші правила. Люди залишалися вдома та дотримувалися комендантської години.
Безкоштовна вакцина в Австралії
У серпні влада Австралії уклала угоду на постачання з британськими виробниками вакцини. Якщо препарат успішно пройде випробування, понад 25 млн австралійців зможуть отримати його безкоштовно.