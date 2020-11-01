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Факти / Світ

Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях

В Ізраїлі розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях. У першому етапі братимуть участь 80 добровольців, у грудні кількість збільшиться до 960. Якщо все пройде за планом, у квітні-травні залучать 30 тис. охочих.

Виробник препарату – Ізраїльський інститут біологічних досліджень, підконтрольний Міністерству оборони. До цього  тестування проводили на тваринах, наразі настав час перейти на наступний етап.

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Якщо випробування виявляться успішними, препарат буде доступним для населення вже влітку.

Ситуація з вакциною у Британії

Влада Британії оголосила терміни виготовлення вакцини від коронавірусу. За словами міністра охорони здоров’я Меттью Генкока, препарат буде доступним у першій половині 2021 року.

Також він не відкидає, що вакцину виготовлять ще до кінця поточного року.

Джерело: U.S. News

Фото: Dreamstime

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