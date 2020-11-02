У Москві знайшли мертвою фентезі-письменницю Кіру Ізмайлову. Їй було 37 років.

В останній раз вона виходила на зв’язок зі своєю сестрою 26 жовтня. Вони говорили по телефону. Коли родичка запідозрила недобре, то викликала правоохоронців.

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Поліція приїхала за адресою проживання Кіри Ізмайлової та побачила, що двері були незамкнені. Тіло жінки виявили на кухні. Письменниця померла три дні тому, проте про причини смерті поки не повідомляється.

Кіра Ізмайлова працювала у великій IT-корпорації, займалася науковою роботою, письменство для неї було захопленням. Її найзнаменитіші твори Мандрівники та З феями жарти погані.

Смерть Шона Коннері

Сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину підтвердила його сім’я.

Шотландський актор був відомий перш за все за роллю Джеймса Бонда у франшизі.