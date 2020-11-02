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Факти / Світ

Глава ВООЗ самоізолювався через контакт з хворим на Covid-19

У гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданома  Гебреісуса немає симптомів коронавірусу, проте він самоізолювався через контакт із хворою людиною.

Про це він повідомив у Twitter.

– Мене визнали контактною особою людини, яка захворіла на Covid-19. У мене все добре, симптомів немає, але найближчими днями буду на карантині, відповідно до протоколів ВООЗ, – наголосив Гебреісус.

За його словами, нині дуже важливо, щоб усі дотримувались рекомендацій ВООЗ, щоб розірвати ланцюги передачі коронавірусу.

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Твіт глави ВООЗ

Коронавірус у світі 2 листопада

Станом на 2 листопада на коронавірус у світі захворіли 46,4 млн людей, з яких померли майже 1,2 млн пацієнтів.

Водночас, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), одужали вже понад 31 млн хворих.

У лідерах за кількістю інфікованих – США, Індія, Бразилія, РФ, Франція та Іспанія.

Фото: Dreamstime

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