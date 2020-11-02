Уряд Італії посилює карантинні обмеження по всій країні. Це пов’язано з різким поширенням коронавірусу серед населення.

Нині в країні зачинені музеї та виставки. Влада обмежила пересування між регіонами. Громадський транспорт заповнюватиметься на 50%.

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Торгівельні центри закриють на вихідні дні. Також забороняється виходити на вулицю вночі. Впровадження карантинних обмежень залежить від ситуації в регіонах.

З 7 жовтня по всій країні обов’язково треба носити маски на відкритому повітрі, а з 23 жовтня триває комендантська година.

Італія увійшла до червоної зони епідемічної небезпеки через високі показники хворих на 100 тис. населення. Станом на 30 жовтня в Італії захворіло 31 тис. людей за добу. Померло – 199 людей.

У Женеві запровадили жорсткий карантин через стрімке поширення коронавірусу

У Швейцарії, а саме в Женеві з 2 листопада запровадили посилений карантин через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Нові карантинні заходи діятимуть до 29 листопада, а після завершення дії обмежень вони будуть переглянуті.

Джерело: Соrriere della sera

Фото: Dreamstime