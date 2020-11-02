За даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 2 листопада в усьому світі сягнула 46 437 615.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 199 693 осіб.

Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 9 201 500 випадків Covid-19.

На сьогоднішній день 230 967 осіб померли в цій країні після позитивного результату тесту на коронавірус.

За кількістю випадків коронавірусу за США йдуть Індія (8 184 082), Бразилія (5 545 705), Росія (1 624 648) і Франція (1 458 999).

Україна перебуває на 21 місці за числом інфікувань у світі (407 573 випадків коронавірусу станом на 1 листопада).

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Коронавірус у світі – докладно

Законодавці у Великій Британії в середу обговорюватимуть і голосуватимуть щодо плану прем’єр-міністра Бориса Джонсона повернути в Англії суворий карантин.

Джонсон пропонує, щоб карантин розпочався у четвер і тривав чотири тижні.

Британський політик Майкл Гоув у неділю визнав, що місячний термін локдауну, який можуть запровадити в Англії у четвер, може бути продовжений, якщо рівень зараження не знизиться в достатній мірі.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус повідомив, що пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакт із інфікованим коронавірусом.

Також на самоізоляцію пішов прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахар, який повідомив у неділю, що змушений зробити це через те, що у одного з його співробітників виявлено коронавірус.