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Прем’єр-міністр Польщі закликав людей не виходити на протести під час пандемії

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький закликав людей, які протестують проти обмеження абортів, припинити виходити на вулиці. Це пов’язано зі зростанням захворюваності на коронавірус у країні.

Моравецький закликав протестувальників до діалогу у своїх соціальних мережах. Прем’єр-міністр закликав всіх, хто має можливість, залишатися вдома.

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– Особливий заклик спрямовую до учасників останніх протестів і до опозиції: прошу сісти разом за стіл переговорів. Нехай наші суперечки не відбуваються на вулицях і не будуть причиною наступних захворювань,- сказав прем’єр-міністр.

Матеуш Моравецький додав, що епідеміологічна ситуація в країні складна, кількість хворих зростає.

Заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска повідомив, що зараз дуже поганий час для масових протестів, оскільки це може призвести до зростання смертності.

У Польщі повністю заборонили аборти – залишили три винятки

22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке скасовує аборти. Закони в Польщі щодо переривання вагітності й так були одними з найсуворіших у Європі, а це рішення буде означати майже повну заборону абортів.

Коли закон набуде чинності, то аборти будуть дозволені лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері. У Раді ЄС вважають таке рішення порушенням прав жінок.

Джерело: Матеуш Моравецький

Фото: Матеуш Моравецький

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