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Принц Вільям приховав, що переніс коронавірус – ЗМІ

Британський принц Вільям отримав позитивний результат на коронавірус приблизно в той самий час, що і його батько принц Чарльз на початку цього року.

Про це повідомила британська газета The Sun з посиланням на палацові джерела.

Вільям продовжував бути на зв’язку в телефонному режимі та через відеоконференції, не розкриваючи діагноз, “оскільки не хотів нікого турбувати”, зазначили журналісти.

Кенсінгтонський палац відмовився коментувати цю інформацію в неділю, але не спростував повідомлення.

Вільяма лікували палацові лікарі, а самоізоляцію він проходив у сімейному будинку Анмер Холл, додала газета.

Читайте: Глава ВООЗ самоізолювався через контакт з хворим на Covid-19

Коронавірус у принца Чарльза

Про те, що у принца Чарльза виявили коронавірус, стало відомо 25 березня.

Навесні у нього були легкі симптоми Covid-19, а вже після одужання Чарльз розповів, що втратив нюх та смак, коли хворів.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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