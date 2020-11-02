Французькі науковці з Наукової ради з питань COVID-19 при Міністерстві солідарності та охорони здоров’я повідомили, що виникнення третьої хвилі пандемії коронавірусу можливе наприкінці зими. Спад другої хвилі прогнозують на кінець цього року або на початок наступного.

Вчені оголосили про такі прогнози у доповіді Вивчення другої хвилі. Санітарна ситуація – критична. Вони стверджують, що важко передбачити тривалість нинішньої хвилі коронавірусу.

Читайте: Коронавірус в світі: карта та статистика поширення

– Дуже важко передбачити, скільки триватиме друга хвиля. Це залежить від самого вірусу, кліматичних умов, заходів, вжитих для обмеження поширення вірусу. Ми можемо припустити, що друга хвиля піде на спад наприкінці цього року або на початку 2021 року, – кажуть дослідники.

Друга хвиля згасне, коли у країнах буде 5-8 тис. нових інфікувань.

Науковці зазначають, аби подолати вірус, необхідно виробити колективний імунітет. Вакцина не менш важливий чинник для перемоги над хворобою. Наукова рада Франції прогнозує, що у другому кварталі наступного року люди масово зможуть вакцинуватися від коронавірусу.

У доповіді зробили висновок, що впродовж минулих тижнів кількість нових інфікувань коронавірусом у Франції сягає 80-100 тис. за добу. Хоча офіційно наприкінці жовтня найбільша зафіксована кількість нових випадків зараження становила 52 тис. за добу.

Станом на 1 листопада у Франції виявлено понад 46 тис. нових інфікувань, 231 людина померла від COVID-19.

Коронавірус у світі

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 2 листопада кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 46 437 615. Від хвороби померло 1, 1 млн пацієнтів. США залишається найбільш ураженою країною – зафіксовано 9,2 млн випадків Covid-19. За США йдуть Індія (8 184 082), Бразилія (5 545 705), Росія (1 624 648) і Франція (1 458 999).

Джерело: Вивчення другої хвилі. Санітарна ситуація – критична

Фото: Dreamstime