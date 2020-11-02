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Факти / Світ / Росія

У Росії обвалився рубль, а курс євро досяг позначки 2014 року

Російський рубль впав до рівня 80,78 рубля/$1 вперше з 30 березня.

Таке зниження російська валюта показала після відкриття торгів на Московській біржі в понеділок, 2 листопада.

Курс рубля також знизився до євро до рівня грудня 2014 року – до 93,7 рубля/€1.

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Причини падіння курсу рубля

Російський рубль обвалюється на тлі зниження світових цін на нафту.

Січневі ф’ючерси на нафту марки Brent вранці 2 листопада здешевшали на 3,58%.

Нафта Brent торгується за 36,58 доларів за барель, а нафта WTI коштує 34,32 долара за барель (-4,1%).

Фото: Dreamstime

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