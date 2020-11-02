У Женеві запровадили жорсткий карантин через стрімке поширення коронавірусу

У Швейцарії в Женеві з 2 листопада запровадили посилений карантин через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.

Нові карантинні заходи діятимуть до 29 листопада, щоб стримати розповсюдження хвороби, а після завершення дії обмежень вони будуть переглянуті.

Читайте: Маски в офісах і обмеження роботи барів: у Швейцарії посилюють карантин

Починаючи з 19.00 2 листопада повинні припиняти свою роботу ресторани, бари, перукарні, салони краси та магазини, що не продають товари першої необхідності. Окрім того, бари та ресторани зможуть продавати їжу тільки через службу доставки.

Також закривають кінотеатри, музеї, концертні зали, спортзали та басейни. Однак дитсадки та школи продовжують працювати у звичному режимі.

Раніше у Женеві заборонили зібрання групами більше 5 осіб – як у громадських місцях, так і в домівках. А з 29 жовтня уряд Швейцарії запровадив оновлені карантинні обмеження, а саме ввів комендантську годину для ресторанів, барів та обов’язкове носіння масок у всіх громадських місцях.

Джерело: Swiss Info