В Іспанії оголосили страйк співробітники похоронних бюро. Вони вимагають збільшити кількість робітників, адже смертність від Covid-19 зростає.

Страйк у всій країні почався 1 листопада. Він відбувся у День всіх святих, коли зазвичай люди відвідують могили своїх близьких.

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Похоронне бюро у Мадриді повідомило агентству новин AFP, що їм потрібно ще 15-20 співробітників для боротьби зі сплеском смертності.

У березні поховання затримувались приблизно на тиждень, а кремації відбувались у містах за сотні миль, оскільки послуги похоронних бюро шукала велика кількість людей.

Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, В Іспанії зафіксовано понад 1,1 млн випадків захворювання та 35 800 смертей. 30 жовтня Міністерство охорони здоров’я підтвердило 239 смертей від коронавірусу.

Коронавірус у світі

За даними Університету Джона Гопкінса, станом на 2 листопада у світі коронавірусом заразилися 46 437 615 людей. Загальна кількість загиблих сягнула 1 199 693 осіб. Найбільше хворих в США – 9 201 500 випадків Covid-19.

Джерело: BBC

Фото: Dreamstime