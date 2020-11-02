PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Іспанії страйкують похоронні бюро через велику кількість померлих від Covid-19

В Іспанії оголосили страйк співробітники похоронних бюро. Вони вимагають збільшити кількість робітників, адже смертність від Covid-19 зростає.

Страйк у всій країні почався 1 листопада. Він відбувся у День всіх святих, коли зазвичай люди  відвідують могили своїх близьких.

Читайте: Понад 400 тис. інфікованих: в Україні на Covid-19 захворіли ще 6 754 людини

Похоронне бюро у Мадриді повідомило агентству новин AFP, що їм потрібно ще 15-20 співробітників для боротьби зі сплеском смертності.

У березні поховання затримувались приблизно на тиждень, а кремації відбувались у містах за сотні миль, оскільки послуги похоронних бюро шукала велика кількість людей.

Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, В Іспанії зафіксовано понад 1,1 млн випадків захворювання та 35 800 смертей. 30 жовтня Міністерство охорони здоров’я підтвердило 239 смертей від коронавірусу.

Коронавірус у світі

За даними Університету Джона Гопкінса, станом на 2 листопада у світі коронавірусом заразилися  46 437 615 людей. Загальна кількість загиблих сягнула 1 199 693 осіб. Найбільше хворих в США –  9 201 500 випадків Covid-19.

Джерело: BBC

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка