Президентські вибори в США виявилися благом для букмекерів: за деякими оцінками, понад $1 млрд вже поставлено на переможця в усьому світі ще до дня голосування.

Це вдвічі більше, ніж у 2016 році, коли Дональд Трамп, попри прогнози соціологів, переміг Гілларі Клінтон.

Кандидат від Республіканської партії Трамп знову виявився аутсайдером, а його суперникові – демократу Джо Байдену – віддали перемогу на виборах у відомих букмекерських конторах Ladbrokes, Coral та BWin.

В Україні на перемогу Байдена приймають ставки з коефіцієнтом 1.32, а на перемогу Трампа з коефіцієнтом 3.20.

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Завтра вибори президента США

У вівторок, 3 листопада, відбудуться вибори президента в США 2020 року, перемогу на яких соціологи, як і букмекери, віддають Байдену.

Результати 10 опитувань, які були проведені перед волевиявленням, показують, що Байден має підтримку трохи більше 50% американців.