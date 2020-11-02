За день до виборів президента США претендент від Демократичної партії Джо Байден випереджає чинного главу держави Дональда Трампа.

Згідно з останніми опитуваннями, перевага Байдена над чинним президентом залишається стійкою, незважаючи на невелике падіння після президентських дебатів та інфікування Трампа коронавірусом.

Результати 10 опитувань перед волевиявленням показують, що трохи більше половини американців мають намір підтримати демократа, водночас підтримка Трампа відстає на сім-вісім пунктів.

Ось результати деяких опитувань:

RCP: Байден – 51,2%, Трамп – 43,6%;

FiveThirtyEight: Байден – 53,3%, Трамп – 45,4%;

YouGov: Байден – 53,1%, Трамп – 44,6%.

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Соціологи можуть помилятися

У вівторок, 3 листопада, американці голосуватимуть за обрання свого наступного президента, що може дати Трампу ще чотири роки або змусить його передати ключі від Білого дому Байдену.

Трамп переміг у 2016 році, але програв всенародне голосування, а соціологи невірно оцінили розмір його підтримки, тому, попри лідерство Байдена, все ще важко передбачити, хто переможе на виборах президента США.

Джерело: The Telegraph