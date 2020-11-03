Житель Великої Британії, ім’я якого не називається, поставив 1 млн фунтів стерлінгів ($1,29 млн) на те, що кандидат у президенти Джо Байден переможе на виборах у США.

Ставка була зроблена на біржі Betfair Exchange.

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Якщо Байден переможе на виборах, то британець отримає зверху 540 тис. фунтів стерлінгів ($696 170).

Ця ставка стала третьою за величиною в історії Betfair. На другому місці ставка на Флойда Мейвезера-молодшого в бою проти Конора МакГрегора. На першому – ставка на тенісиста Рафаеля Надаля на Відкритому чемпіонаті Франції 2010 року.

Вибори в США

3 листопада американці голосують на виборах президента США. На цих виборах кандидат від Демократичної партії Джо Байден кинув виклик чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу.

З огляду на складну економічну ситуацію в США та світі загалом, переможець отримає не тільки місце у Білому домі, а й низку викликів, які потребують негайних рішень.

Наразі соціологія показує, що Байден заручився більшою підтримкою, аніж Трамп.